08:35- Geçersiz oyların sayımı yüzde 72 tamamlandı, fark azalmıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek İstanbul'da yeniden yapılan sayım işleminde farkın 17.132 olduğunu duyurdu.
AKP'nin itiraz etmesinin ardından İstanbul'da bazı ilçelerde yeniden sayım işlemi devam ederken CHP'nin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Erkek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibariyle fark 17.132
Geçersiz oylar %72 tamamlandı " ifadelerini kullandı:
İşte o paylaşım:
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