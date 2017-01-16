1.110 üreticiye akaryakıt desteği bugün ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, vergisiz akaryakıt desteği ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun 27.12.2016 tarih ve H(K-I)1902 – 2016 sayılı kararı uyarınca 2014 – 2015 yılı bitkisel üretim sezonu kayıtları ve 2015 yılı Kasım-Aralık ayı Hayvancılık Dairesi kayıtları esas alınarak hazırlanan ve vergisiz akaryakıt desteği almaya hak kazanan 1.110 üreticinin bugün ödendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ödeme için 635.083.00 TL’nin üretici kartlarına yatırıldığı ifade edildi.