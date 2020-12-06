  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 6 pozitif vaka

1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık Ve Bilinçlendirme Ayı

» »
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı’ nın  ilk farkındalık etkinliğnii Yeniboğaziçi Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirdi.
1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık Ve Bilinçlendirme Ayı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı’ nın  ilk farkındalık etkinliğnii Yeniboğaziçi Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirdi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, farkındalık yürüyüşünün de  gerçekleştirildiği etkinlikte, bölge kadınlarının organize ettiği tatlı ve yemek kermesi  düzenledi.

Etkinlikte çocukluk çağı kanserleri konusunda farkındalık yaratmak amaçlanırken, ebeveyn, öğretmen ve ilgilileri çocukluk çağı kanserlerinin belirtileri, sağlıklı beslenme, sporun yararları hakkında bilinçlendirmek amacıyla  broşürler dağıtıldı.

KOCAİSMAİL

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukluk çağı kanserlerinin tedavi edilebilir olduğuna işaret ederek, belirtileri doğru teşhis  ve erken tanının hayat kurtarabildiğini söyledi.

Kocaismail, etkinliğin gerçekleşmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsmail Nasipler'in ölüm sebebi belli oldu06 Aralık 2020 Pazar 12:09
  • Kayıp şahıs bulundu06 Aralık 2020 Pazar 12:08
  • Polisten kurtulmak için arkasındaki araca çarptı!06 Aralık 2020 Pazar 12:07
  • Hasan ÖNCÜN'ün ölüm sebebi belirlendi06 Aralık 2020 Pazar 12:06
  • Savaşan: Kadın-erkek eşitliği açısından KKTC çağdaş dünyanın gerisinde!06 Aralık 2020 Pazar 12:02
  • AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor06 Aralık 2020 Pazar 11:50
  • Hava parçalı ve az bulutlu geçecek06 Aralık 2020 Pazar 11:40
  • Kasım ayı enflasyonu yüzde 2.4106 Aralık 2020 Pazar 11:05
  • KKTC'ye gelecekler dikkat! İşte yeni Covid-19 uygulamaları!06 Aralık 2020 Pazar 11:00
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak06 Aralık 2020 Pazar 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti