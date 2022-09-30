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‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ Nedeni İle Basın Düzenlendi

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‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ Nedeni İle Basın Düzenlendi
‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ Nedeni İle Basın Düzenlendi

‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’…

Kanser Hastalarına Yardım Derneği- Tulips tarafından; ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olması nedeniyle merkez ofisinde basın toplantısı düzenlendi.

 

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, ülkede kadınlarda en önde gelen kanser türü olan Meme kanserinin çok daha genç yaşlarda görülmeye başladığını belirtti.

 

Kocaismail geçmişe oranla çok erken teşhisler ile tespit edilen vakaların tedavilerinin ve sağ kalımın neredeyse yüzde doksan beşlere çıktığını açıkladı

 

Kocaismail, meme kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu bu nedenle yıllık kontrolların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Kocaismail,1 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayının başladığı günde KKTC Sağlık Turizmi Konseyi’nin Derneğe hediyesi olan, kadınların kendi kendilerini muayene ettiği Self Chek linkinin, Vodafone aracılığıyla, herkese ulaştırılacağını da duyurdu.

 

Kanserin nedenlerini Beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler, bağışıklık sistemi ve genetik faktörler olarak sıralayan Kocaismail, bağışıklığı güçlü tutarak Kanserin vücuddan uzak tutulabileceğini belirtti.
Kocaismail, Derneğin Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda yaşı gelmiş kadınları meme muayenesi yaptırmaya çağırdığını da kaydetti.

 

Her yıl 700’ün üzerinde kanser hastasının derneğe başvurduğunu bunlardan yaklaşık 250 hastanın meme kanser teşhisi konmuş kadın olduğunu belirten Kocaismail, derneğin tüm imkanlarını kullanarak hastalara hizmet verdiğini söyledi.

 

Kocaismail, herkesin yıpranmış yırtılmış dahi olsa çekinmeden giysilerini ayakkabılarını Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlaması için çağrıda da bulundu.

 

Bu arada derneğin piyango biletleri de 50 TL’den satışa sunuldu. Piyangoda Meme kanserinden hayatını kaybeden ve kanser teşhisi konmadan şahsın vasiyeti üzerine derneğe bağışlanan Mini Copper marka arabada bulunuyor.

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