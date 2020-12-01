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1.5 saat süren Anastasiadis-Lute görüşmesi sona erdi

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Rum lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.
1.5 saat süren Anastasiadis-Lute görüşmesi sona erdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sona erdi.

1.5 saat süren toplantı sonrası Jane Holl Lute bir açıklama yapmazken, Rum Lider Anastasiadis’in açıklama yapması bekleniyor.

Görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyanis ve Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios da katıldı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute bugün 11.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmişti.

Yarın adadan ayrılacağı ve önce Atina’ya ardından da New York’a geçeceği açıklanan Lute’un, Atina öncesi ya da sonrası Ankara’ya ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Ancak Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Lute, Ankara’dan randevu talebinde bulundu ancak Ankara’dan olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt alamadı.

Lute’un Ankara temaslarını Avrupa Birliği Konseyi’nin Aralık toplantısı sonrası yapacağı iddia ediliyor.

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