  • BIST 115.141
  • Altın 388,670
  • Dolar 6,8470
  • Euro 7,6758
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

1.5 yaşındaki Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında üvey babasının da olduğu 4 kişi tutuklandı

»
1.5 yaşındaki Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında üvey babasının da olduğu 4 kişi tutuklandı
1.5 yaşındaki Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında üvey babasının da olduğu 4 kişi tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında üvey babasının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Samsun'da geçen yıl kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğu belirlenirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden üvey babaanne Hacer Kurnaz, 'bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne neden olma', üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan S. ve Mesut Y. de 'fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' iddiasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Vezirköprü'nün Alancık mahallesindeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti.

Kaybolduğu yere yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Ecrin'in üvey babaannesi Hacer Kurnaz, üvey amcası Özkan Kurnaz, üvey babası Deniz Kurnaz ile Hasan S, Mesut Y. ve H.Ö. 3 gün önce jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cafede okey oynarken polise yakalandılar: 3 bin 150’şer lira ceza kesildi25 Haziran 2020 Perşembe 18:17
  • Cami tuvaletinde 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu, 10 yıl hapis cezası aldı!25 Haziran 2020 Perşembe 18:08
  • Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastanın evine geçmiş olsun ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı25 Haziran 2020 Perşembe 18:06
  • Başak Demirtaş’a cinsiyetçi saldırıda bulunan erkek, tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakılmış!25 Haziran 2020 Perşembe 18:04
  • Ankara'dan Atina'ya tepki: Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetme rüyasından uyanın25 Haziran 2020 Perşembe 17:49
  • Türkiye'de maskeli düğün dönemi başlıyor25 Haziran 2020 Perşembe 15:59
  • Kazım Koyuncu yaşama veda edeli 15 yıl oldu25 Haziran 2020 Perşembe 14:35
  • Baro başkanlarından Soylu'ya suç duyurusu25 Haziran 2020 Perşembe 13:00
  • Metin Hara hakkında zorla getirme kararı25 Haziran 2020 Perşembe 12:48
  • Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye tepki: Suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürü25 Haziran 2020 Perşembe 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti