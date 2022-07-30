1-7 Ağustos haftası burçları neler bekliyor?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 1-7 Ağustos haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bu hafta dönüm noktası yaşıyor olabilirler.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

1-7 AĞUSTOS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

Bu hafta gelir akışlarınız, kaynaklarınız ve mal varlıklarınızda büyük değişiklikler getiriyor. Ani bir zam veya maaş kesintisi yaşayabilirsiniz. Akışta olmak son derece stresli olsa da şimdi bunu yaşıyorsunuz, böylece hayatınızı size neşe getiren şeylerle doldurabilirsiniz. İşinizi veya yaşam alanınızı derinlemesine temizlemek, bu sıkıntılı zaman için bir çaredir.

BOĞA

Bu hafta, kimliğiniz, imajınız ve öz bakımınızla ilgili birçok eşzamanlı atılıma ulaştığınız için istikrarsız bir şekilde başlıyor. Yeni bir şey olmasa da (yıllardır olmasa da aylardır sürekli bir değişim halindesiniz) bu hafta nihayet artık kimsenin sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamayan bir yerdesiniz. Kendinizi çılgının ötesinde hissediyorsanız, uzun bir yürüyüş ve en sevdiğiniz kafeden alacağınız bir latte kadar basit bir şey sinirlerinizi yatıştırır.

İKİZLER

Bu hafta bir şeyler ters gidiyor. Ama tam olarak olaya hâkim olamıyorsunuz. Kontrol edemediğiniz şeyleri bırakma alıştırması olsun. İyi haber şu ki, yönetici gezegeniniz Merkür, 4'ünde, diğer ev burcu Başak'a giriyor ve size iletişim, ifade ve kariyerinizde bir destek sağlıyor. Daha fazla sorumluluk almadan önce tüm ayrıntıları öğrendiğinizden emin olun.

YENGEÇ

Bu haftanın teması “ne dilediğine dikkat et, gerçekleşebilir”, çünkü tamamen ulaşılmaz olduğunu düşündüğün hayaller birer birer kucağına düşüyor. Görüldüğünü ve desteklendiğini hissetmek çok güzel, ancak gerçekleştirmeniz gereken tüm baskı, sinir sisteminizi aşırı hıza itiyor. Tüm bu endişe uyandıran e-postaları yanıtlamak için oturmadan önce banyo yapın. Kendini yatıştırmak, “ileriye gitmek” kadar önemlidir.

ASLAN

Bu hafta, kariyerinizde, kamuoyundaki imajınızda ve son birkaç yılda sorumluluklarınızda deneyimlediğiniz hızlı değişimler için bir dönüm noktası getiriyor. İster terfi alıyor olun ister patronunuzu çağırıyor olun veya köpek gezdiricinizi salıveriyor olun, sizi biraz dengesiz hissettirecek hızlı bir karar verebilirsiniz. Kendinizi gergin hissediyorsanız, telefonunuzu "rahatsız etmeyin" moduna alın ve günlük tutmak, meditasyon yapmak veya kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmamak için biraz zaman ayırın.

BAŞAK

Dramatik olmak istemem ama bu hafta sizin için ruhsal bir uyanış gelebilir. Başak. 1'inde Mars (eylem), Uranüs (yenilik) ve Kuzey Düğümü'nün (dizginsiz büyüme) birleşimi seyahat, eğitim ve maneviyat sektörünüzde düşüyor. Şu anda öğreniyor, büyüyor ve zihninizi genişletiyorsunuz. Ardından 4'ünde, yönetici gezegeniniz Merkür burcunuza girerek size büyük bir zihinsel berraklık ve eklemlenme sağlıyor. Gözlemlediğiniz her şeyi yazdığınızdan emin olun.

TERAZİ

Bazı lanetleri kırmanın zamanı geldi, Terazi! 1'inde, aksiyon gezegeni Mars, şok edici Uranüs'e ve düzensiz Kuzey Düğümü'ne katılırken, sizi en iyi hayatınızı yaşamaktan alıkoyan yükleri atmaya hazır hissediyorsunuz. Bu geçiş aynı zamanda daha büyük kariyer hedeflerinizi destekleyen krediler, serbest çalışan konserler veya patronaj için beklenmedik fırsatlar da getirebilir. İhtiyaçlarınızı oraya koyun!

AKREP

Tüm yıl boyunca üzerinde çalıştığınız bir konuda atılım yaparken, aynı zamanda en yakın ilişkileriniz için büyük değişiklikler geliyor. Belki de başından beri birbirleriyle bir ilgileri vardır. Yüzleşmelerinizi genellikle dikkatli seçseniz de 1'inde, bir tartışma veya kalpten kalbe yaşadığınız baskı bir anda ortaya çıkabilir. Her şeyi bıraktıktan sonra sinir sisteminizi yatıştırmak için yabancı bir filme kaçın, tarot açın veya bir sonraki tatilinizi planlama fantezisine dalın.

YAY

Bu hafta, iş akışınızda veya günlük rutininizde bazı sarsıntılarla karşılaşabilirsiniz. Dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Alışkanlıklarınızdan bazılarını değiştirebilirsiniz. Umarım bu değişim size romantizm peşinde koşmak, çocuklarınızla zaman geçirmek veya hobilere öncelik vermek için daha fazla alan sağlar. Hayatınızın tamamen iş ve eğlenceden ibaret olması artık kabul edilemez.

OĞLAK

Tebrikler, bir bebeğiniz oluyor (mecazi)! İster sonunda hamile olun ister sanatsal bir sürecin derinliklerine dalmaya hazır olun, herkesin yolundan gitmek yerine yapmak istediğiniz şeylerin peşinden gitmeniz için bir atılımdır. İstediğiniz her şeyi elde etmek heyecan verici olsa da bu aynı zamanda stresli de olabilir. Eşinizle birlikte düzenleme yapmak için zaman ayırdığınızdan veya sinir sisteminizi yatıştırmak için arkadaşlarınızla kaliteli zaman geçirdiğinizden emin olun.

KOVA

Bu hafta Mars, Uranüs ve Kuzey Düğümü ile buluştuğundan, bu hafta ani ve hızlı değişiklikler var. 2018'den beri ev ve aile yaşamınızda büyük değişiklikler yapma sürecindesiniz, ancak bu, benzersiz özel alanınızı geliştirmek açısından bir dönüm noktasıdır. Büyük değişiklik dağınıktır, bu nedenle fırtınanın ortasında sakin kalmanız için zamanınızı organize etmek, derinlemesine temizlik yapmak veya ayak işlerini yapmak için harcamak isteyebilirsiniz.

BALIK

Bu hafta mahalleniz, iletişiminiz ve hatta işe gidip gelmeniz için büyük değişiklikler geliyor. Yıl boyunca güvenebileceğiniz tek sabitin değişim olduğunu öğrendiniz ve bu, rutinlerinizi yeniden düzenlemek için bir dönüm noktasıdır. Ardından, 4'ünde, Merkür ortaklık sektörünüze geçiyor ve sizinle gerçekten ilgilenenlerle romantik ya da başka bir şekilde bağlantı kurmak için hayırlı birkaç hafta olduğunu işaret ediyor. Neden kendini oraya koymuyorsun?