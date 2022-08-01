1 Ağustos kutlanıyor… Lefkoşa’da tören düzenlendi

Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Türk Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenlerde, şehitler huzurunda saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, çelenkler sunuldu, konuşma yapıldı ve anıt özel defterleri imzalandı.

Törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneleral Zorlu Topaloğlu’na, askeri erkan, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, muharip dernekler ve diğer yetkililer eşlik etti. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Kurmay Albay Ali Göçer, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıyan 1 Ağustos’un tarihçelerini anlatarak, bugün refah ve güven içinde yaşamalarının şehitler sayesinde olduğuna vurgu yaptı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Atatürk Anıtı özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Adayı fetheden şanlı ordunun torunları Kıbrıs Türkü'nün varlığını koruyan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuranların evlatları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bekasının teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları olarak huzurunuzdayız.

Bugün Kıbrıs’ın egemenliğine girmesinin 451. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46. kuruluş yıl dönümünde özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamanın gurur ve mutluluğunu taşıyoruz.

Son olarak garantörlük haklarını kullanan Anavatan, 1974 yılında Mehmetçik ile adaya barış ve huzur ortamını getirmesiyle gasp edilen haklarına ve özgürlüğüne tekrar kavuşmuştur. Kıbrıs Türkü haklı davasını temellerini Atatürk ilke ve inkılaplarının üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Anavatan Türkiye ile birlikte çağdaş medeniyet yolunda, akıl ve bilimden ayrılmadan geleceğe yürümeye devam etmektedir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz dikenlerin karşısında çelikten bir duvar, yıkılmaz bir kale olarak durmaya devam edeceğiz. Topraklarımıza göz dikenleri def etmekte, ‘ölürsek şehit kalırsak gazi olmak’ temel düsturumuz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğilirken, tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyoruz.”

Topaloğlu, Şehitler Anıtı özel defterine ise şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs’ın Türk egemenliğine girmesinin 451., Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64., Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 46. kuruluş yıl dönümünde daha özgür ve mutlu olarak egemen eşit iki devlet anlayışı ile huzurunuzdayız.

Sizler, canlarınızı feda ederek, cumhuriyetimizin tarih sahnesinde onurla yer almasını sağladınız. Kanlarınızla üzerinde yaşadığımız bu toprakların vatan olmasını sağlayan, bağımsızlığımızın timsali bayraklarımızı şafaklarda dalgalanmaya devam ettiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar sürecek varlığının manevi simgesi ve sahiplerisiniz.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, yüce Türk milletinin kendisine verdiği vazifesi ve Anayasa ile yasalardan aldığı yetkilerle ebedi istirahatgahınız olan kutsal vatan topraklarını koruma görevini şehit olmada tereddüt göstermeden sonsuza dek yerine getirecektir.

Aziz şehitlerimiz, sizleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”