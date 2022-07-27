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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü nedeniyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor.
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü nedeniyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı münasebetiyle törenler düzenleniyor.

ŞEHİTLİKLER HALKIN ZİYARETLERİNE AÇIK OLACAK

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan anma etkinlikleri 1 Ağustos’a kadar sürecek. Bu kapsamda KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

MUKAVEMET YOL KOŞUSU

1 Ağustos Pazartesi günü saat 07.00’de, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı- Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.

ATATÜRK ANITLARINA ÇELENK KONULACAK

Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

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