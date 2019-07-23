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“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” etkinliklerle kutlanacak

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 448’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, etkinliklerle kutlanacak.
“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” etkinliklerle kutlanacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı basın bürosundan verilen bilgiye göre, kutlama etkinlikleri 25 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 1 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak.

Bu kapsamda 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında ülke genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak.

MUKAVEMET KOŞUSU

1 Ağustos saat 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu Kırıkkale Mücahitler Evi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında saat 10.15’te verilecek.

Etkinlikler çerçevesinde saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Saat 20.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

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