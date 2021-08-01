1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Gazimağusa’da Törenle Kutlandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45. Türk Mukavemet Teşkilatının 63. ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından Fethinin 450. Yıldönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlandı.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Gazimağusa Zafer Anıtı’nda da tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği törende daha sonra 4.Piyade Alay Komutanlığı’nda görrvli Piyade Yüzbaşı Süleyman Koloğlu tarafından gün dolayısıyla bir konuşma yapıldı.

Koloğlu, 1 Ağustos’un tarihteki önemine vurgu yaparak, bu üç günün özelliğinin ” Barış ve Özgürlük için canlarını verme pahasına mücadele” olarak belirtti.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramının tarihsel sürecinde yaşananlara vurgu yapan Koloğlu, bu zaferin binlrrce şehit verilerek elde edildiğini kaydetti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu toprakları sonsuza dek koruyup,şanlı Türk Bayrağını dalgalandıracağını vurgulayan Süleyman Koloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın milletinden aldığı güçle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kanının son damlasına kadar savunacağını ve Vatan savunmasına devam edeceğini vurguladı.