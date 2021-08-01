1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı İskele’de kutlandı

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

Çelenklerin Anıt’a konumasıyla başlayan tören saygı duruşu ve ardından İstikla marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Tank Teğmen Osman Bozkoyun, “bu üç günün özelliği tek cümle ile özetlenebilir, barış ve özgürlük için canını verme pahasına mücadele” diyerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının milletten aldığı güçle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kanının son damlasına kadar savunmaya devam edeceğini vurguladı.

TMT Mücahitler İskele Derneği Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da vatan savunmasında dün olduğu gibi bugün de seve seve yer alacaklarını kaydederek, vatan uğruna şehit düşenleri rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.