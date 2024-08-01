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1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanıyor

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı bugün tören ve etkinliklerle kutlanacak.
1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı bugün tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikler çerçevesinde bugün sabah saat 06.00’da Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı’ndan başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak.

Dereceye giren sporculara ödülleri saat 10.15’te TMT Mücahitler Derneği’nde takdim edilecek.

Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da, Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda 12.00’de çelenk sunma törenleri olacak.

Bu akşam saat 20.00’de ise komutanlık karargahı bahçesinde GKK’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek. Ayrıca KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak.

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