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1 Ağustos törenlerle kutlanıyor

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü nedeniyle yarın, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlenecek.
1 Ağustos törenlerle kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü başlayan kutlama etkinlikleri yarına kadar sürecek. Bu kapsamda, KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

-Mukavemet Yol Koşusu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı- Boğazköy’den yarın saat 07.00’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.

-Atatürk anıtlarına çelenk konulacak

Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

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