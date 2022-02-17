‘1.Aile Çalıştayı’ bugün başlıyor

‘1.Aile Çalıştay’ı, Girne’de düzenleniyor.
Bugün başlayacak çalıştay Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından organize edildi.
Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanlarının da yer alacağı, toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 bireyin katılımıyla gerçekleşecek olan çalıştayda, aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri ele alınacak.
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