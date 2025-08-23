  • BIST 11372.33
  • Altın 4431.666
  • Dolar 40.8328
  • Euro 47.8364
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

1 araç sürücüsü tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi

» »
Trafik denetimleri kapsamında 1 araç sürücüsü tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi, 310 sürücü yazıldı.
1 araç sürücüsü tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 1 araç sürücüsü tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi, 310 sürücü de ceza aldı.

Polis açıklamasına göre, 1,814 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 124 kişi yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22 kişi alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,45 kişi trafik ışıklarına uymamak, 6 kişi sigortasız araç kullanmak, 4 kişi sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,9 kişi  emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3 kişi muayenesiz araç kullanmak, 7 kişi  seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 90 kişi de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu'ndan 124 kişiye vatandaşlık!23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:15
  • Kavurucu sıcakların etkisi sürüyor: En yüksek sıcaklık 41 derece...23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:14
  • Yüzlerce istihdam Binlerce istihdam vaadi! İşte limanlar Dairesi'ne işe alınanların listesi22 Ağustos 2025 Cuma 16:58
  • Ciklos yangınının nedeni fren arızası...22 Ağustos 2025 Cuma 16:39
  • Ülke genelinde denetim: İkamet izinleri olmayan 2 kişi tutuklandı22 Ağustos 2025 Cuma 16:39
  • Çalıştığı İşyerinden 32 Bin TL çaldı22 Ağustos 2025 Cuma 16:38
  • 9 kişi yasaklı göçmen ilan edildi, 16 kişinin ülkeye girişi yasaklandı22 Ağustos 2025 Cuma 16:35
  • KTAMS’tan Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde süresiz grev uyarısı22 Ağustos 2025 Cuma 15:16
  • Tören provası nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapatılacak22 Ağustos 2025 Cuma 13:17
  • Hükümet ve Koop-Sen anlaştı, grev son buldu!22 Ağustos 2025 Cuma 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti