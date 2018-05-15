“1. Araştırma Sunumları ve Kariyer günü” paneli

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırma Topluluğu “1. Araştırma Sunumları ve Kariyer Günü” (1st Research Presentation and Career Day of EMU Medical Students) paneli 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda DAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdi.

5 farklı oturumda yapılan panel; öğrencilerin çalışma ve sunumlarının yanı sıra, akademisyenlerin konuşmalarını da içeriyor. Söz konusu panelin amacı, dünyamızda değişmekte olan öğrenme, üretme, uygulama ve paylaşma alışkanlıklarını fark eden, aklı ve bilimi esas alarak bilime katkı yapabilen, yaptığı katkılar ile farklılığı yakalayabilen bilim insanları olmayı amaçlayan tıp öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlamaktır. Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Övgü Çetin, öğrencilerin sonuçlandırdıkları bildiri ve posterlerini panelde sunma imkanına sahip olduklarını, katılımcı öğrenciler ve akademisyenlerin de bu sunumları dinleyerek, katkıda bulunduklarını ve değerlendirmekte olduklarını vurguladı. Çetin, kongrenin gerçekleşmesine katkı koyan ve emek veren herkese de teşekkürlerini iletti.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin zengin tesisleri, uzman akademik kadrosu ve uluslararası tanınmış eğitim sistemi ile son altı yıldır KKTC’de kaliteli eğitim sunduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran “Dünyanın dört bir yanından gelen seçkin öğrenciler eğitimlerini bizim fakültemizde görmektedir. Fakültemizin temel hedefi yüksek vasıflı, rasyonel, yaratıcı ve özgür düşünen tıpcılar yetiştirmektir.“ ifadelerini kullandı. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Güran, bu kadar başarılı sunum görmenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından “Uzmanlık Yolu” (The Road to Residency) başlıklı sunumunu gerçekleştiren Dr. Ayşe Cantürk, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) “Tıp Asistanı” (Medical Resident) olarak görev yapmayı planlayan tıp öğrencilerine Birleşik Devletler Tıbbi Lisanslama Sınavı “United States Medical Licensing Examination – (USMLE)” ile ilgili bilgi verdi. Toplamda 8 saat süren sınavda yer alan soru şekillerini ve bunlara nasıl çalışılması gerektiğini anlatan Dr. Cantürk, tıp öğrencilerine kariyer planlamalarını mezuniyetten önce gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Panel sunumların ardında düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.