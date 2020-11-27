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1 ay sonra yakalandı

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Girne’ye bağlı Bahçeli köyünde çalıştığı restorandan 6 bin 379 TL çalan Muhammad Danıel bir ay sonra tespit edilerek yakalandı. Hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.
1 ay sonra yakalandı

Girne’ye bağlı Bahçeli köyünde çalıştığı restorandan 6 bin 379 TL çalan Muhammad Danıel bir ay sonra tespit edilerek yakalandı. Hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 5 Ekim 2020 tarihinde, Bahçeli’de faaliyet göstermekte olan bir restoranda çalışan zanlının iş yerine ait kasa içerisinden 6 bin 379 TL nakit parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler, incelenecek evraklar ve güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu belirtti. Polis memuru, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

 

 

 

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