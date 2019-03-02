1 bebek 3 kişi yaralı!

Bugün saat 20:00 sıralarında Zümrütköy - Akçay Anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada biri bebek üç kişi yaralandı.

Bugün saat 20:00 sıralarında Zümrütköy - Akçay Anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada biri bebek üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, bu akşam saat 20:00 sıralarında Zümrütköy - Akçay anayolu üzerinde meydana geldi.

Özdem Altınelli (E-34), 295 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LU 980 plakalı araç ile Zümrütköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nazım Efe (E-42) yönetimindeki FC 304 plakalı araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan FC 304 plakalı araç sürücüsü Nazım Efe ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Münevver Efe (K-37) ve Özmen Efe (4 aylık) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.