1 buçuk milyon TL devretti, 30 Mayıs'ta 3 milyon TL!

15 Mayıs 2024 çekilişinde 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye, “68855” numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Mayıs 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye “68855” numaralı bilete isabet ederek devretti

30 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL

30 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 150 TL olarak, 16 Mayıs 2024 (yarın) tarihinden itibaren satışa sunulacak.