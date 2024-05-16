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1 buçuk milyon TL devretti, 30 Mayıs'ta 3 milyon TL!

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15 Mayıs 2024 çekilişinde 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye, “68855” numaralı bilete isabet ederek devretti.
1 buçuk milyon TL devretti, 30 Mayıs'ta 3 milyon TL!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Mayıs 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye “68855” numaralı bilete isabet ederek devretti

 

30 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL

30 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 150 TL olarak, 16 Mayıs 2024 (yarın) tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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