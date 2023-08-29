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1 buçuk milyon TL’lik ikramiye ‘51974’ numaralı bilete isabet etti

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Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1 buçuk milyon TL’lik ikramiye, 51974 numaralı bilete isabet etti.
1 buçuk milyon TL’lik ikramiye ‘51974’ numaralı bilete isabet etti

28 Ağustos 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 1 buçuk milyon TL’lik ikramiye, 51974 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Mağusa gezici bayilerimizden Aydın Solak tarafından satıldı.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 15 Eylül tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.

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