Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin Cumhuriyet Bayramlarının tarihlerinin birbirine yakın olması vesilesiyle her iki bayramımızı da onurlandırmak amacıyla birincisi bu yıl KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ve iki seri halinde yapılan 1. Cumhuriyet Kupası Bench Rest Atıcılık Yarışması sonuçlandı. Dereceler Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Alayköy Avcılık ve Atıcılık Kulübü sporcuları arasında paylaşıldı.

İki seri halinde düzenlenen ve bench rest disiplininde havalı silahlarla ISSF kurallarına göre açık alanda puanlı hedeflere yapılan atışlar sonucunda dereceler Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Alayköy Avcılık ve Atıcılık Kulübü atıcıları arasında paylaşıldı. Cumhuriyet Kupası birincilik kupası Yakın Doğu Üniversitesi’ne giderken, bayan ve erkek kategorilerinde de birincilikler Yakın Doğu Üniversitesi takımlarına gitti.

Dereceler şu şekildedir:

TAKIM SIRALAMASI

Puan X Vuruş

1. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 3 981 49X

2. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 1 981 47X

3. ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK 2 975 39X

BAYANLAR SIRALAMA

1. ELİF TUNCEL (YDÜ) 248 10X

2. ANNA GÜNSEL (YDÜ) 244 14X

3. CEMRE GÜNSEL HASKASAP(GÜ) 241 8X

ERKEKLER SIRALAMA

1. TÜMER GARİP (YDÜ) 249 16X

2. ALİ TÜRKKAL (ALayköy AA) 247 13X

3. EDİZ TUNCEL (YDÜ) 246 11X