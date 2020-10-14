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1 Dolar 8'TL oldu.. İşte döviz kurları...

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1 Dolar 8'TL oldu.. İşte döviz kurları...
1 Dolar 8'TL oldu.. İşte döviz kurları...

Yurt içi piyasalar: Dolar/TL'de alıcılı seyir sürüyor

Alıcı seyrin sürdüğü kur 7. 94'ün üzerinde seyrediyor. BIST 100 Endeksi ise öğle öncesi işlemlerde artıda

Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL kuru, yukarı yönlü seyrini Çarşamba gününde de sürdürdü. Salı gününü 7.9182 seviyesinden kapatan kur bugün TSİ 11.10'da yüzde 0.38 artıda 7.9479'dan işlem gördü. Euro/TL yüzde 0.37 yükselişle 9.3350'den alıcı buldu. Kur sepeti 8.6420 oldu.

Dolar/TL kurunda 1 yıllık işlem aralığı 7.9576 ile 5.6855 seviyelerinde bulunuyor. Kurun bir aylık günlük hareketli ortalaması 7.6650, 50 günlük hareketli ortalaması 7.5323 ve 100 günlük hareketli ortalaması 7.1929 seviyelerinde. Kurun üç aylık tarihi volatilitesi yüzde 11.82'de, 3 aylık zımni volatilitesi yüzde 19.63'te seyrediyor.

Dolar, önemli paralar karşısında iki günlük yükseliş serisine ara verdi. Doların G - 10 paraları karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.01 artıda 1,168.73 puan oldu.

 

Türkiye 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin bileşik faizi yüzde 13.53'ten yüzde 13.62'ye yükseldi. 10 yıllıkların faizi yüzde 13.21 ile değişmedi. 10 yıllık eurobond faizi yüzde 6.76'dan yüzde 6.75'e indi. 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primi 525.3 baz puandan 515.3 baz puana geriledi.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0.20 artışla 1,177 puandan başlamasının ardından yüzde 0.31 artıda yaklaşık 1,178 puan oldu.

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