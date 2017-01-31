 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.370
  • Altın 146,220
  • Dolar 3,7923
  • Euro 4,0634
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

1 Doları bakın ne için harcadılar

»
1 Doları bakın ne için harcadılar
Kenya'da düğün masraflarını karşılayacak paraları olmayan genç çift, sadece 1 dolara mal olan nikah törenleriyle internet fenomeni oldu.

Kenya'da düğün masraflarını karşılayacak paraları olmayan genç çift, sadece 1 dolara mal olan nikah törenleriyle internet fenomeni oldu.

BBC'nin haberine göre, yaklaşık 300 doları bulan masrafları karşılayamadıkları için geçen sene düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan Wilson ve Ann Mutura çifti, daha fazla beklememek için minimum harcamayla evlenmeye karar verdi.

Düğün törenlerine günlük kıyafetleriyle katılan çift, 1 doları yalnızca parlak çelik alyanslar için harcadı.

Çiftin resmi nikah işlemleri, kilise tarafından karşılandı.

Üç yıl arkadaşlık ettikten sonra evlenme kararı alan ancak maddi zorluklar yaşayan 27 yaşındaki Wilson ve 24 yaşındaki Ann'ın tasarruflu evliliği sosyal medyada büyük övgü aldı.

"AŞK ZATEN 5 YILDIZLI OTEL"

Nairobi News gazetesinin çiftin nikahıyla ilgili internetten yayımladığı habere yorum bırakan Jay Can-did, "Evlenmek için pahalı ve karmaşık düğün törenlerine ihtiyacımız olduğunu da kim söyledi?" ifadelerini kullandı.

Çiftin 1 dolarlık düğünü Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde de büyük yankı buldu.

Facebook ve Twitter kullanıcıları, çiftin düğününe "Önemli olan evliliktir, düğün değil", "Belki düğün yapamadılar ama çok güzel bir evlilikleri olacak" ve "Aşk, zaten 5 yıldızlı otel" gibi yorumlarda bulundu.

Mutura çifti, sosyal medya kullanıcılarının övgülerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek "Para, bizim gibi genç insanların evlenmesine mani olmamalı" dedi.

1 dolarlık nikahın sosyal medyada büyük yankı bulması üzerine bir turizm şirketi, çifte 5 günlük balayı turu hediye etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Antonio Banderas kalp krizi geçirtti!30 Ocak 2017 Pazartesi 12:33
  • Angelina normale döndü mü?28 Ocak 2017 Cumartesi 17:15
  • Karademir’den Harmancı’ya teşekkür28 Ocak 2017 Cumartesi 11:25
  • Cinsiyet rolüne ilişkin ön yargılar küçük yaşta oluşuyor28 Ocak 2017 Cumartesi 10:34
  • Nevrotiklik özelliği yüksek bireylerde beyin zarının kalınlığı artıyor...28 Ocak 2017 Cumartesi 10:17
  • Ünlü oyuncu hayatını kaybetti...28 Ocak 2017 Cumartesi 09:54
  • ABD’li aktör Jay Bowdy canlı yayında canına kıydı!27 Ocak 2017 Cuma 15:30
  • Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği’nden “Her Kadına Bir Harf Ol” projesi27 Ocak 2017 Cuma 15:12
  • Kanser hastalarına yardım etkinliği 4 şubat’ta…27 Ocak 2017 Cuma 11:37
  • Her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı çekiyor26 Ocak 2017 Perşembe 23:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti