1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu

2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ve 1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks lider Kupası, 26 Mart 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.

Sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra, Açılış Törenine geçildi. Törende Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren soydaşlarımız ile sporcu öğrencilerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL’in konuşmasına müteakip müsabakalara geçildi.

Alt Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde, Müzical Form, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 9 dernekten 99 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve 1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası’nı kazanan takımlara kupaları Federasyon yetkilileri, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Dr. Fazıl Küçük’ün gelini Bilge Küçük tarafından verildi.

1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası 1’incisi 115 Puanla Erdem Akademi Spor Derneği, 2’ncisi 114 Puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği ve 3’üncüsü 59 Puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği oldu. 2023 Kickboks Ligi 1 Ayak Müsabakaları sonunda derneklerin puan durumu aşağıdaki gibidir;