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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılara yoga ve boyama etkinliği düzenlendi

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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılara yoga ve boyama etkinliği düzenlendi.
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılara yoga ve boyama etkinliği düzenlendi

 ‘‘Yaşlanmak değil, keyifle yaş almak için birlikteyiz’’ sloganıyla gerçekleşen etkinlikler kapsamında   Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılara  Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’nin katkılarıyla,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından,  yoga ve boyama etkinliği düzenlendi.

 

Etkinliğin ardından yaşlılara müzik eşliğinde öğle yemeği verildi. Huzurevi sakinleri de, kendileri için  düzenlenen bu etkinlikte renkli ve keyifli bir gün geçirdi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da,  1 Ekim Dünya  Yaşlılar Günü’nde, düzenledikleri etkinliklerle ,  yaşlılık döneminin sosyal yaşamdan kopmadan, değişik  aktivitelere dahil olarak  keyifle geçirilebileceğine dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

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Ülkede yaşlılara  yatılı hizmet veren huzurevleri yanında, çocuklarıyla yaşayan yaşlıların, gün boyu hizmet alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri , çeşitli aktivitelere katılabilecekleri gündüz bakımevlerini de yaşama geçirmeyi hedeflediklerini belirten Taçoy, amaçlarının , bu alanda Türkiye ve dünyadaki modern huzurevi ve bakımevi modellerini Kuzey Kıbrıs’a da taşımak olduğunu  dile getirdi.

 

Yaşlıların , sosyal yaşamdan , aktivitelerden ailelerinden kopmadan ,sportif sanatsal aktivitelere katılarak keyifle yaş alacakları bir  yapı oluşturmak istediklerini söyleyen Taçoy,eski  Lapta Huzurevi , binasının olduğu noktada inşa edilecek yeni binanın bu özellikleri  taşıyacağını belirtti.

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Yeni  Huzurevi Binası için  Müteaahitler Birliği işbirliğinde açılan ihaleye başvuruların  önümüzdeki Salı günü , 15.00da sona ereceğini dile getiren Taçoy, hedeflerinin ihaleyi tamamladıktan sonra projenin ilk etabını6 ay içinde tamamlamak olduğunu vurguladı.

 

Taçoy, Huzurevi yaşlılarının daha güzel hizmet alması için çalışan, huzurevi personeli, Lapta Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneğine teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği işbirliğinde  hayata geçecek Lapta Huzurevi yeni binasının ilk etap ihale sürecinin tamamlandığını  kaydeden Taçoy,  Lapta’dan sonra Lefkoşa’da da benzer bir projeyi hayat geçirmeyi istediklerini söyledi.

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Lapta Belediye Başkanı Başkanı Mustafa Aktuğ,farkındalık oluşturacak  bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde, yerel-merkezi yönetim - sivil toplum işbirliği ve halkla bütünleşmesinin  büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, kısa bir süre önce kurulmasına rağmen Huzurevi sakinleri için birçok projeye hayat veren Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneğini kutladı.

 

Sosyal  Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da, dairenin, insan yaşamına doğumdan ölüme kadar hizmet verdiğini anımsatarak, etkinliğin amacının yaşlıların yaşamlarının bu dönemini toplum ve sosyal yaşam içinde kalarak, çeşitli aktivitelere dahil olarak keyifle geçirebilecekleri konusunda farkındalık yaratmak olduğun ifade etti.

Bu amaçla ,yerel yönetim ve  sivil toplum işbirliğinde çeşitli projeleri hayta geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Akcan,  Lapta Huzurevinde verilen hizmetlerin kalitesinin son  1buçuk yılda yükselişte odluğunu söyledi. 

Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Ertarkan Berkin de dernek olarak , Huzurevinde  bakım gören yaşlıların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını belirterek,  yaşlıların burada boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için huzurevinde iyilik atölyesi ve hobi bahçesi oluşturduklarını anımsattı.

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 Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet  Sakinoğlu, amaçlarının huzurevinde bakım gören yaşlıları toplumla ve sosyal yaşamla iç içe  olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, bu amaçla  huzurevine destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

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