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1 Ekim törenine Panayotopulos ve Vulin de katılıyor

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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 59’uncu bağımsızlık yıldönümü” için 1 Ekim’de düzenlenecek askerî geçit resmine Yunanistan ve Sırbistan savunma bakanlarının da katılacağı haber verildi.
1 Ekim törenine Panayotopulos ve Vulin de katılıyor

Politis ve Alithia, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdıkları haberlerinde; “Bağımsızlık Günü” dolayısıyla, mekanize ve piyade birliklerinin katılacağı geleneksel askerî geçit resmi düzenleneceğini, Strovolo’daki Yosif Yosif Caddesi’nde yer alacak resmi geçidin saat 11.00’de başlayacağını kaydetti.

Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in tören alanına gelmesi, bayrağın göndere çekilmesi ve 21 pare top atışı ile başlayacak. Törene Yunanistan’ı temsilen Yunanistan Millî Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Sırbistan’ı temsilen de Savunma Bakanı Aleksandar Vulin katılacak.

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