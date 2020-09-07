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1 Ekim'e kadar Casinolar, Meyhaneler, Gece kulüpleri kapatılıyor!

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1 Ekim'e kadar Casinolar, Meyhaneler, Gece kulüpleri kapatılıyor!
1 Ekim'e kadar Casinolar, Meyhaneler, Gece kulüpleri kapatılıyor!

1 Ekim'e kadar Casinolar, Meyhaneler, Gece kulüpleri kapatılıyor!

Alınan kararların ne zaman yürürlüğe gireceği ise bilinmiyor.

İşte alınan kararlar

Sağlık Bakanlığı'nda bugün Müsteşar Ali Çaygür başkanlığında toplanan ve uzman hekimlerin de daveti ile geniş bir katılımla gerçekleşen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda radikal sayılacak tedbirler alındı.

Okulların 1 Ekim'e kadar açılmaması, disco, bar, meyhane gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerin 1 Ekim'e kadar kapatılması kararları oybirliği ile alındı.

Kurul kararları arasında çocuk parklarının kapatılması, spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, seçim mitinglerinin iptal edilmesi, güzellik merkezlerinin kapatılması gibi kararlar var.

Alınan kararları aynı zamanda uygulama yetkisi de olan kurul, karar listesini Başbakan Ersin Tatar'a iletmesi için Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye sundu.

 

İşte o kararlardan bazıları:

1-         Eğlence yerlerinin tamamen kapatılması,

2-         Güzellik Merkezlerinin 1 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılması

3-         Kuaför ve berberlin ciddi şekilde kurallara uyması için uyarılması kuralların uyulmadığı tespit edilen yerlerin kapatılması

4-         01 Ekim 2020 tarihine kadar masaj salonlarının kapatılması

5-         Etüt, ana okul, ilk orta ve yüksek eğitim yerlerinin 01 Ekim tarihine kadar açılmaması, bire bir hizmet veren özel eğitim yerleri hariç

6-         1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak doğum günleri, sünnet, nişan cenaze ve mevlit ile düğünlerin yapılmaması,

7-         1 Ekim 2020 tarihine kadar çocuk oyun alanları, parkların kapatılması

8-         Antreman ve spor müsabakalarının 01 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması,

9-         1 Ekim 2020 tarihine kadar gece kulüplerinin kapatılması

10-       1 Ekim 2020 tarihine kadar meyhanelerin kapatılması

11-       1 Ekim 2020 tarihine kadar spor salonlarının kapatılması

12-       13- 1 Ekim 2020 tarihine kadar gazinoların kapatılması

13-       Seçim mitinglerinin ve toplantılarının iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak olan programların 200 metre kare üzeri yerlerin max 50 kişi, 100-200 metre kare arası yerlerin max 30 kişi, 50-100 metre kare yerlerin max 20 kişi, 50 metre kare ve altı alanların max 10 kişi ile sınırlandırılması

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