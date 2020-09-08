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1 Ekim'e kadar eğitime ara verildi
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KIBRIS
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KIBRIS
08.09.2020 15:00
1 Ekim'e kadar eğitime ara verildi
1 Ekim'e kadar eğitime ara verildi.
Dershane etüd ve kreşler açık kalmaya devam edecek..
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