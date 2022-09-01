1 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Eylül 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

Altın fiyatlarında düşüş görülüyor.



Ons altın, doların kuvvetlenmesi ve merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faiz artıracağı beklentisiyle altı haftanın dip

seviyesine indi.



Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1706 dolara geriledi.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINDA



İç piyasada gram altın 998 lira, çeyrek altın 1655 lira, cumhuriyet altını 6 bin 809 liradan satılıyor.



Fed'in bu ayki toplantısında 75 baz puan faiz artırması olasılığı kuvvetli ekonomik verilerin desteğiyle artarken yatırımcılar bu boyutta bir artırıma artık yüzde 75 olasılık veriyorlar.



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester dün, Fed'in enflasyonu hedef seviyeye geri çekmek için faiz oranını önümüzdeki yılın başında yüzde 4'ün üzerine çıkarması ve bir süre yüksek tutması gerektiğini söyledi.

Mester'in açıklamaları, önümüzdeki bir iki yıl içinde resesyon görüleceği endişesini kuvvetlendirdi.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.