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1 Eylül Dünya Barış Günü, adamıza barış sağlayacak bir geleceğin başlangıcı olsun

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1 Eylül Dünya Barış Günü, adamıza barış sağlayacak bir geleceğin başlangıcı olsun
1 Eylül Dünya Barış Günü, adamıza barış sağlayacak bir geleceğin başlangıcı olsun

Dünyada ve Kıbrıs’ta barışa, her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğu günümüzde, CTP’nin bu hedef doğrultusundaki mücadelesi devam etmektedir. Rusya – Ukrayna Savaşı ve Ortadoğu’daki gelişmeler, barışın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Sorunu’nda ‘eşit iki egemen devlet’ modelini savunanlar, Kıbrıs’taki çözümsüzlüğü ve bölünmeyi kalıcılaştırmak hedefindedirler.

Kıbrıs Sorunu’nu sonlandıracak olan çözüm, federal çözümdür. Federal çözüm ise tarafların birbirleriyle empati kurması, siyasi eşitlik üzerindeki tartışmalara son vermesi ve asgari güvenlik beklentilerine anlayış göstermeleri doğrultusunda ortaya konacak siyasi iradeye mümkün olabilecektir. Kapsamlı federal çözüme giderken Güven Yaratıcı Önlemler de son derece büyük önem taşımaktadır. Güven Yaratıcı Önlemlerin müzakere edilmesi ve hayat bulması iki toplum açısından da hayati önem taşımaktadır. Geçiş noktalarının artırılması ve geçişlerin kolaylaştırılması, her iki toplumda da sosyo-kültürel ilişkileri artıracak, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacaktır.

CTP her zaman olduğu gibi Kıbrıs’ta barış ve çözüm mücadelesinin en ön safında yer alacak, siyasi eşitliğe dayalı Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşma çabasına devam edecektir. Bu doğrultuda, Kıbrıslı liderlerin BM kararları ve parametrelerinin oluşturduğu meşru zeminde ve sonuç odaklı bir yöntemle yürüteceği müzakereler eş zamanlı olarak daha fazla geç kalmadan devam etmelidir.

Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik fukaralaşmaya sürüklendiği günümüzde, barışın önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Kıbrıs Türk halkı Sarayönü’ne hapsedilmeyi değil, uluslararası hukuk içine girmeyi ve dünyaya açılabilmeyi hak etmektedir. CTP var olduğu sürece, Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlük mücadelesi devam edecek, çözümsüzlüğü kalıcılaştırma çabalarına da geçit vermeyecektir. 

Barış, yıllarca ötekileştirdiğimiz kesimle insani bir seviyede, ‘yaşa ve yaşat’ ilkesinin benimsenmesi sürecidir. 1 Eylül Dünya Barış Günü, adamıza ve dünyaya barış ve istikrar sağlayacak bir geleceğin başlangıcı olsun.

 CTP 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Çetinkaya Stadyumu’nda iki toplumdan sendikaların ortak düzenleyeceği eyleme her zaman olduğu gibi destek verecektir. Tüm üyelerimiz ile barış ve çözüm yanlılarını da eyleme davet ederiz. Hep birlikte, daha yüksek sesle dünyada ve Kıbrıs’ta barışı haykırmak için saat 18.30’da Kuğulu Park’ta buluşmak üzere.

Dünyada ve Kıbrıs’ta barışa, her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğu günümüzde, CTP’nin bu hedef doğrultusundaki mücadelesi devam etmektedir. Rusya – Ukrayna Savaşı ve Ortadoğu’daki gelişmeler, barışın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Sorunu’nda ‘eşit iki egemen devlet’ modelini savunanlar, Kıbrıs’taki çözümsüzlüğü ve bölünmeyi kalıcılaştırmak hedefindedirler.

Kıbrıs Sorunu’nu sonlandıracak olan çözüm, federal çözümdür. Federal çözüm ise tarafların birbirleriyle empati kurması, siyasi eşitlik üzerindeki tartışmalara son vermesi ve asgari güvenlik beklentilerine anlayış göstermeleri doğrultusunda ortaya konacak siyasi iradeye mümkün olabilecektir. Kapsamlı federal çözüme giderken Güven Yaratıcı Önlemler de son derece büyük önem taşımaktadır. Güven Yaratıcı Önlemlerin müzakere edilmesi ve hayat bulması iki toplum açısından da hayati önem taşımaktadır. Geçiş noktalarının artırılması ve geçişlerin kolaylaştırılması, her iki toplumda da sosyo-kültürel ilişkileri artıracak, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacaktır.

CTP her zaman olduğu gibi Kıbrıs’ta barış ve çözüm mücadelesinin en ön safında yer alacak, siyasi eşitliğe dayalı Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşma çabasına devam edecektir. Bu doğrultuda, Kıbrıslı liderlerin BM kararları ve parametrelerinin oluşturduğu meşru zeminde ve sonuç odaklı bir yöntemle yürüteceği müzakereler eş zamanlı olarak daha fazla geç kalmadan devam etmelidir.

Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik fukaralaşmaya sürüklendiği günümüzde, barışın önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Kıbrıs Türk halkı Sarayönü’ne hapsedilmeyi değil, uluslararası hukuk içine girmeyi ve dünyaya açılabilmeyi hak etmektedir. CTP var olduğu sürece, Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlük mücadelesi devam edecek, çözümsüzlüğü kalıcılaştırma çabalarına da geçit vermeyecektir. 

Barış, yıllarca ötekileştirdiğimiz kesimle insani bir seviyede, ‘yaşa ve yaşat’ ilkesinin benimsenmesi sürecidir. 1 Eylül Dünya Barış Günü, adamıza ve dünyaya barış ve istikrar sağlayacak bir geleceğin başlangıcı olsun.

 CTP 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Çetinkaya Stadyumu’nda iki toplumdan sendikaların ortak düzenleyeceği eyleme her zaman olduğu gibi destek verecektir. Tüm üyelerimiz ile barış ve çözüm yanlılarını da eyleme davet ederiz. Hep birlikte, daha yüksek sesle dünyada ve Kıbrıs’ta barışı haykırmak için saat 18.30’da Kuğulu Park’ta buluşmak üzere.

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