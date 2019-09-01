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1 Eylül Dünya Barış günü.. Bağımsızlık Yolu sokağa çıkıyor

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1 Eylül Dünya Barış günü.. Bağımsızlık Yolu sokağa çıkıyor
1 Eylül Dünya Barış günü.. Bağımsızlık Yolu sokağa çıkıyor

Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Dünya Barış günü dolayısıyla bugün ve hafta içerisinde KKTC’de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Lefke’de Barış Şöleni var.. İkincisi bu yıl düzenlenen şölende yer alacak etkinlikler saat 17.00’de başlayacak.

Başkent Lefkoşa’da ise Bağımsızlık Yolu ile BARAKA Kültür Merkezinin etkinliği olacak. İki örgüt Dışişleri Bakanlığı önünde saat 18.00’de ortak basın açıklaması yapacak.

3 Eylül Salı günü ise saat 18.00’de Bayraktar Türk Maarif Koleji yanındaki halı sahada, “İnsanlık için Barış, Kıbrıs için Barış” sloganıyla   iki toplumlu sembolik futbol karşılaşması yapılacak.

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