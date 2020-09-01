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1 Eylül Salı 2020 Nöbetçi eczaneler

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1 Eylül Salı 2020 Nöbetçi eczaneler
1 Eylül Salı 2020 Nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

İFFET ORUZ SOK. DÜK.A/B ÇAĞLAYAN LEFKOŞA İTİMAT YANI, YUSUF KAPTAN SAHASI KARŞISI

0392 227 61 81

YENİKENT ECZANESİ

BELEDİYE BULVARI . YENİKENT GÖNYELİ SAMSUNG ZORLU PLAZA KARŞISI

0392 223 93 78

AŞAN ECZANESİ

SELÇUK AVKIRAN SOK.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI LEFKOŞA

03922255730

GİRNE

KANDİL ECZANESİ

KARAOĞLANOĞLU CAD. E 48 CHİCHEN PLANET KARŞISI GAÜ IŞIKLARI YANI KARAOĞLANOĞLU

03928223842

ZİYA SENCER ECZANESİ

METE ADANIR CAD. NO:2 MAGİC TOWER APT. SULU ÇEMBER KARŞISI GİRNE

0392 815 46 11

GAZİMAĞUSA

ÖZGE KALE ECZANESİ

CHINA BAZAAR YANI,GÜNAY TAKSİ DURAĞI SIRASI,AKUN MARKET YOLU ÜZERİ,AYLUGA BÖLGESİ/MAĞUSA

03923668866

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

KARAKIZ SOK.N0:2 KUNTER GÜVEN HASTANESİ KARŞISI MAĞUSA

03923661909

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

PİYALE PAŞA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ NO:7 GÜZELYURT

03927141190

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

ATATÜRK CAD. 26/A LEFKE

0392 728 83 12

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