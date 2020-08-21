1 Eylülde online eğitim 14 Eylül'de yüzyüze eğitim başlıyor

Çavuşoğlu: Biz 1 Eylül için hazırız ancak Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşme sonrası tarihine aldık

Çavuşoğlu: Biz 1 Eylül için hazırız ancak Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız örüşme sonrası Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tarihte açmayı daha uygun bulduk.

-E nabız sistemi Öğretmenler ve Şöförler üzerinde yapılacak random PCR'ların sonuçlanmasını ve ülkedeki Covid-19 durumuna bakılması gerektiğini söyledi.Bakan Çavuşoğlu bu testlerin ve önlemlerin uygulanması için bugünden 11 Eylüle kadar sürenin yeterli olduğunu düşündüklerini belirtti.

Bu nedenlerden kaynaklı 1 Elül'de online eğitime başlanması 11 Eylül'de ise yüzyüze eğitime başlanmasının uygun olacağını söyledi.