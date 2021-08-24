1 Eylül’den İtibaren Balık Avcılık Faaliyetlerinde Kontrol ve Denetimlere Başlanıyor

Ülkemizde sürdürülebilir balıkçılık için yasal mevzuat çalışmaları uzun süredir devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Su Ürünleri Yasası’nda yapılan değişiklikle birlikte önemli bir adım atılmıştır.

Ülkemizde sürdürülebilir balıkçılık için yasal mevzuat çalışmaları uzun süredir devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Su Ürünleri Yasası’nda yapılan değişiklikle birlikte önemli bir adım atılmıştır.

Geçtiğimiz aylarda ise mümkün olduğunca daha çok balıkçımıza ulaşabilmek için ülkemizin değişik bölgelerinde yasal mevzuat bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, balıkçılarımızın uyması gereken kurallar hususunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

Soruşturma Memuru olarak atanan Hayvancılık Dairesi personeli, Polis Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın işbirliği ile daha etkin denetimlerle sürdürülebilir balıkçılık için önemli bir görev yürütülecektir.

Bu kapsamda 1 Eylül’den itibaren ülke çapında 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası tahtında su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla kontrol ve denetimlere başlanacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Hayvancılık Dairesi