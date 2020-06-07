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1 firmanın 'sahte bal' ürettiği tespit edildi

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Bal ticareti yapan işletmelerin ülkede faaliyet gösteren otellere satmış oldukları ballardan numune alınarak gerekli analizler yapıldı
1 firmanın 'sahte bal' ürettiği tespit edildi

Genel Gıda ve Yem Yasası kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına Hayvancılık Dairesi ve Veteriner Dairesi tarafından yürütülen denetim ve kontroller neticesinde, bal ticareti yapan işletmelerin ülkede faaliyet gösteren otellere satmış oldukları ballardan numune alınarak gerekli analizler yapıldı.

2020 yılı Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler neticesinde alınan 16 adet bal numunesi ile ilgili sonuçlar korona kapsamında alınan önlemler nedeni ile gecikmeli olarak 02 Haziran 2020 tarihinde tamamlandı.

Bu sonuçlara göre, 2 adet bal numunesinde tağşiş olduğu tespit edildi. Sahte bal olarak nitelendirilen bu 2 numunenin Çamlıbel’de faaliyet gösteren “AKÇALI SÜZME ÇİÇEK BALI” markası olduğu belirlendi.

Diğer bir sonuç ise 3 firmanın etiket bilgilerinde dağ balı olduğu belirtilmesine rağmen, analiz sonuçlarına göre DİASTAZ DEĞERİ narenciye balı değerleri taşıdığı tespit edildi. Bu durum söz konusu firmaların narenciye balını, dağ balı olarak pazarlamaya ve haksız rekabet yapmaya çalıştıkları belirtilerek, bu firmaların ise TOPRAK KOVAN DAĞ BALI, TRODOS DAĞ BALI ve BAFRA DAĞ BALI markaları olduğu belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamda şu ifadeler kullanıldı: "Balın doğal yapısı gereği kristallenmesi yani donması depolama koşullarına özellikle sıcaklığın düşmesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu durumdaki bal tüketici tarafından tercih edilmediğinden firmalar tarafından tekrar eski haline dönmesi için belirli koşullarda ısıya tabi tutulması gerekmektedir. Ancak bu işlem doğru yapılmaz ise balda bulunan HMF (hidroksimetilfurfural) değeri yükselmektedir. Besin maddeleri tüzüğü kapsamında bu değer için belirlenen üst limit 40 mg/kg’dır. Bu kapsamda 4 firmaya ait HMF değerleri limitin üstünde tespit edilmiştir. Bu markalar ise TRODOS DAĞ BALI, ARSAL DAĞ BALI, ŞAFKAN NARENCİYE BALI ve ŞAFKAN DAĞ BALI olarak belirlendi."

Yukarıdaki veriler ışığında Veteriner Dairesi tarafından gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

Ayrıca, 8 firmanın balları yapılan denetimlerde içeriğine uygun bulundu.

Hayvancılık Dairesi

MARKA ADI

ÜRETİM YERİ 

SONUÇ

AKÇALI SÜZME ÇİÇEK BALI

ÇAMLIBEL

TAĞŞİŞ

AKÇALI SÜZME ÇİÇEK BALI

ÇAMLIBEL 

TAĞŞİŞ

ARSAL DAĞ BALI

GAZİMAĞUSA

HMF YÜKSEK

ŞAFKAN NARENCİYE BALI

ALAYKÖY

HMF YÜKSEK

ŞAFKAN DAĞ BALI

ALAYKÖY

HMF YÜKSEK

TRODOS DAĞ BALI

LEFKE 

ETİKET DAĞ BALI DİASTAZ DEĞERİ NARENCİYE, HMF YÜKSEK

TOPRAK KOVAN DAĞ BALI

GÜZELURT 

ETİKET DAĞ BALI DİASTAZ DEĞERİ NARENCİYE

BAFRA DAĞ BALI

LEFKOŞA 

ETİKET DAĞ BALI DİASTAZ DEĞERİ NARENCİYE

LATİF FEDAİ ÖĞÜT LTD

İSKELE

UYGUN

ALEMDAĞ SÜZME BAL 

GÖNYELİ 

UYGUN

ŞAFKAN SÜZME BAL

ALAYKÖY

UYGUN

ŞAFKAN SÜZME BAL 

ALAYKÖY

UYGUN

ALEMDAĞ SÜZME NARENCİYE BALI 

LEFKOŞA

UYGUN

AKÇALI DAĞ BALI 

ÇAMLIBEL

UYGUN

ŞAFKAN SÜZME BAL 

ALAYKÖY

UYGUN

ŞAFKAN SÜZME BAL

ALAYKÖY 

UYGUN

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