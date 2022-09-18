1. Gastro Show Girne Etkinliği düzenlendi

Girne Belediyesi, 1. Gastro Show etkinliği düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gastro Show’a katılanlar, Kıbrıs mutfağına özgü otantik lezzetleri tatma, nasıl hazırlandığını uygulamalı olarak öğrenme ve satın alma fırsatı da buldu.

Etkinlik boyunca, yerel ve otantik lezzetlerin hazırlanması, üretim ve tadımı ile ilgili görsel şovlar, halk dansları gösterileri, müzik dinletileri ve otantik Kıbrıs konulu panel yer alırken, vatandaşlar, Kıbrıs mutfağına özgü otantik lezzetleri tatma, bu yiyecek içeceklerin nasıl yapıldığını görme ve satın alma fırsatı buldu.

Birinci Gastro Show Girne etkinliği Danışma Kurulu üyesi, Gurme -Şef Eğitmen, turizm ve gastronomi uzmanı Mustafa Şah, ülkede bir ilk olan etkinliği düzenleyen Girne Belediyesini kutlayarak, turizm endüstrisinde gastronominin çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Ülkenin gastronomi sanatının çok iyi bir şekilde etüt edilerek, gelecek nesillere aktarılması ayrıca, ülkeye gelen turistlere tanıtılarak sunulmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Şah, bir turizm ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’taki tüm oteller ve tesislerde, turistlere, dünyanın farklı bölgelerinden ithal edilen lezzetlerin değil, yerel lezzet ve ürünlerin sunulması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinlikte, ülkenin farklı yerlerinden gelen katılımcılarla, otantik Kıbrıs mutfağında yeme içme kültürünü uygulamalarla anlatmak ve dünyaya yaymak olduğunu söyleyen Şah, Gastro Show Girne etkinliğinin, ileriki yıllarda bir gastro festivale dönüşmesini diledi.

Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, organizasyonu düzenlemekteki amaçlarının Otantik geleneksel Kıbrıs mutfağını tanıtmak, orijinalliğiyle sürdürülebilirliğini sağlamak, gastro turizmin gelişmesine katkıda bulunmak, Kıbrıs mutfağını ülkeye gelen turistlere tanıtmak ve Kıbrıs mutfağıyla ilgili detaylı bilimsel bir çalışma yapmak olduğunu vurgulayarak, organizasyonun ülkede bu konuda bir kıvılcım olacağına inanç belirtti.

Kuzey Kıbrıs turizminin, otel casino, doğal ve tarihi zenginliklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda çok zengin bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu dile getiren Güngördü, Akdeniz mutfağı ve adadan geçen farklı kültürlerin etkileriyle harmanlanan Kıbrıs gastronomisinin ön plana çıkarılması, orijinal şekliyle yaşatılması, bu geleneğin geleceğe aktarılmasının önemine değindi.

Sofra yiyecek ve içecek kültürünün insanları birleştirici bir özelliği olduğunu ifade eden Güngördü, Kıbrıs mutfağının orijinalliğini korumak, tanıtmak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katkı koya başta Danışma Kurulu üyeleri Mustafa Şah ve Zekai Altan olmak üzere, belediye meclisine, personeline, Gıda Mühendisleri Odasına ve üreticilere teşekkürlerini sundu.

İleriki yıllarda, Turizm ve Kültür bakanlıkları, Restorancılar ve Otelciler Birliği, Gıda Mühendisleri Odası gibi paydaşların katılımıyla, bir gastronomi festivali düzenlemeyi dilediklerini kaydeden Güngördü, bu etkinliğin bir ilk adım olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, gastro showlar yanında, otantik Kıbrıs mutfağının ele alınacağı bilimsel panele de yer verildiğini dile getiren Güngördü, otantik Kıbrıs mutfağıyla ilgili, bilimsel bir çalışma yaparak, yiyecek içecek kültürünü tarihi tarifleri ve hikayeleriyle anlatılacak şekilde kitaplaştırmayı hedeflediklerini de belirtti.

Etkinlikte gün boyunca otantik geleneksel Kıbrıs mutfağı tanıtıldı, geleneksel orijinal Kıbrıs lezzetleri sıcak bir şekilde hazırlanarak katılımcılara sunuldu, ayrıca ambalajlı yerel ürünlerin satışı da yapıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Girne Belediyesi Sanat Galerisinde, 13.30-15.00 saatleri arasında Otantik Kıbrıs Mutfağı konulu panel yer aldı.