  • BIST 1.123
  • Altın 472,556
  • Dolar 7,7745
  • Euro 9,1158
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

1 gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Eylül)

» »
1 gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Eylül)
1 gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Eylül)

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ PARA, NE KADAR?

Haberimizden, 30 Eylül 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir.

 

ATA ALTIN

Alış: 3.165,30

Satış: 3.179,50

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.153,00

Satış: 3.201,00

GRAM ALTIN

Alış: 475,19

Satış: 475,12

YARIM ALTIN

Alış: 1.543,30

Satış: 1.555,10

ÇEYREK ALTIN

Alış: 772,90

Satış: 778,50

TAM ALTIN

Alış: 3.045,79

Satış: 3.105,90

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar?29 Eylül 2020 Salı 08:40
  • Dövizde son durum ne? 29 Eylül 2020 Salı29 Eylül 2020 Salı 08:24
  • Dolar/TL 7,83'ü aşarak rekor kırdı: Kurda yükseliş sürecek mi?28 Eylül 2020 Pazartesi 16:46
  • Altın fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı!28 Eylül 2020 Pazartesi 11:44
  • Dolar'dan tarihi rekor! Dolar 7,78, Sterlin ise 9,9528 Eylül 2020 Pazartesi 11:22
  • Merkez Bankası'nın faiz artırımının etkisi sınırlı kaldı, dolar yeni haftaya güçlü başladı28 Eylül 2020 Pazartesi 11:00
  • Dövizde Son Durum Ne? 28 Eylül 2020 Pazartesi28 Eylül 2020 Pazartesi 08:48
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı26 Eylül 2020 Cumartesi 14:50
  • 26 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları26 Eylül 2020 Cumartesi 08:45
  • Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! (25 Eylül 2020 Cuma)25 Eylül 2020 Cuma 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti