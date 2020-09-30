1 gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Eylül)

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ PARA, NE KADAR?
Haberimizden, 30 Eylül 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir.
ATA ALTIN
Alış: 3.165,30
Satış: 3.179,50
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.153,00
Satış: 3.201,00
GRAM ALTIN
Alış: 475,19
Satış: 475,12
YARIM ALTIN
Alış: 1.543,30
Satış: 1.555,10
ÇEYREK ALTIN
Alış: 772,90
Satış: 778,50
TAM ALTIN
Alış: 3.045,79
Satış: 3.105,90
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