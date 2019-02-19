  • BIST 101.533
  • Altın 227,396
  • Dolar 5,2996
  • Euro 5,9951
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

1 gün fazla rapor yazan doktora 2 yıl hapis

» »
1 gün fazla rapor yazan doktorun 2 yıl hapsi istendi
1 gün fazla rapor yazan doktora 2 yıl hapis

İstanbul'da muayene ettiği adliye personeli hastasına 10 günden fazla rapor yazma yetkisi olmadığı halde 11 gün iş göremezlik raporu yazan doktor hkkında görevi kötüye kullanmak suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Dr. Çetin Ö.(58), 12 Temmuz 2016'da Viranşehir Adliyesi'nde şoför olarak görev yapan Zeynel O.'yu muayene etti.

Hastasına tek hekim tarafından 10 günden fazla rapor verme yetkisi olmamasına rağmen doktor 11 günlük iş göremezlik raporu hazırladı. Zeynel O. raporu çalıştığı kuruma verdi.

Şanlıurfa Adli Yargı Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, fazla rapor yazan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı doktor hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Savcılıkta ifade veren Dr. Çetin Ö., "Rapordaki imza bana ait olabilir. Rapor verdiğim kişiyi tanımıyorum. Bizim 10 gün rapor verme yetkimiz vardır. Sehven 11 gün yazılmış olabilir. Sekreter raporu imzalamış biz de imzalamış olabiliriz. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada doktor Çetin Ö. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suçlu tanıdık çıktı18 Şubat 2019 Pazartesi 17:16
  • Kedidir ne yapsa yeridir: Dağ aslanı ağaçta mahsur kaldı18 Şubat 2019 Pazartesi 10:20
  • Enişte ne demek ?17 Şubat 2019 Pazar 20:06
  • Gıda ürünlerindeki E numaraları ne anlama geliyor?17 Şubat 2019 Pazar 18:33
  • Her beş çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor17 Şubat 2019 Pazar 17:45
  • Büyüyen çevre sorunu: Plastik atıklar16 Şubat 2019 Cumartesi 17:45
  • Afrodizyaklar cinsel arzuyu gerçekten artırır mı?15 Şubat 2019 Cuma 20:46
  • Yarışmalardan milyonlar kazanmış! Turabi ne kadar kazandığını açıkladı15 Şubat 2019 Cuma 20:43
  • Bu çikolatanın 50 gramı 3 bin TL15 Şubat 2019 Cuma 20:29
  • The Economist yazdı: Sosyalizm geri mi dönüyor?15 Şubat 2019 Cuma 19:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti