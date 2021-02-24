  • BIST 1.483
  • Altın 415,966
  • Dolar 7,2213
  • Euro 8,7547
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

1 hafta boyunca yağış yok

» »
Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmediğini, önce yüksek basınç daha sonra alçak basınçla serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
1 hafta boyunca yağış yok

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmediğini, önce yüksek basınç daha sonra alçak basınçla serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

En yüksek hava sıcaklıkları iç kesimler ve sahillerde 19-22 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’ne göre yarın hava parçalı az bulutlu, Cuma ve Cumartesi açık az bulutlu olacak. Pazar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu, Çarşamba ise parçalı az bulutlu hava bekleniyor.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serhat Ilıcan 18 ay hapis yatacak24 Şubat 2021 Çarşamba 17:18
  • Polisten kaçtı...Evde arama yapılırken evine geldi24 Şubat 2021 Çarşamba 17:16
  • “Hükümet ‘kriz nasıl yönetilmez’i gösteriyor”24 Şubat 2021 Çarşamba 17:14
  • Yine uyuşturucu!24 Şubat 2021 Çarşamba 17:08
  • 21 yaşında ölen gencin soruşturmasında cinayet şüphesi!24 Şubat 2021 Çarşamba 17:05
  • Polis kontrolünde üzerinde 2 gr hintkeneviri bulundu...2 gün poliste tutuklu kalacak24 Şubat 2021 Çarşamba 17:01
  • Erhürman:“Eğer bir daha seçime müdahale olursa, seçimden çekiliriz”24 Şubat 2021 Çarşamba 16:59
  • Silahla yakalanan şahısa 4 sene hapis cezası!24 Şubat 2021 Çarşamba 16:58
  • TUTDER’den çağrı24 Şubat 2021 Çarşamba 16:17
  • Cumhuriyet Meclisi Yarın Toplanacak24 Şubat 2021 Çarşamba 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti