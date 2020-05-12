1 hafta Kuzey Afrika sıcakları etkili olacak

Türkiye genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, yrın hariç gelecek hafta başına kadar ülkede yağış beklenmiyor.
Havanın genellikle kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, güney kesimlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinde görülecek bir günlük kısa süreli serinlemenin dışında, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklığı İstanbul'da bugün öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkacak, güney bölgelerde ise haftasonu 35 derecelere kadar çıkacak.
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