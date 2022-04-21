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1 hafta önce imzalandı ama protokolün içeriği halen açıklanmadı...

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15 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün içeriği halen açıklanmadı.
1 hafta önce imzalandı ama protokolün içeriği halen açıklanmadı...

1 hafta önce imzalandı ama protokolün içeriği halen açıklanmadı... 

15 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün içeriği halen açıklanmadı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis’te muhalefetin sorularını yanıtlamış ve “Protokol gizli değil. Önce Bakanlar Kurulu’na gidecek sonra Meclis’e gelecek. Bu akşam veya yarın ileteceğim” demişti.

 

KRİZİN ESAS NEDENİ PROTOKOL MÜ?

Siyasi gözlemciler yaşanan hükümet krizinin TC-KKTC ilişkileri ve imzalanan protokol maddeleri olabileceği üzerinde duruyor.

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