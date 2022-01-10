1 Haftada 10 Yangın Çıktı

İtfaiye Müdürlüğü, 3-9 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde KKTC’de toplam 10 yangın ve 14 hususi servis olayı meydana geldiğini bildirdi.



Açıklamaya göre yangınların muhtemel sebepleri, “faal durumdaki fritöz içerisindeki yağın alevlenmesi, ihmal ve dikkatsizlik, çöp bidonu içerisine söndürülmeden atılan sigara izmariti, trafik kazası sonucu aracın alevlenmesi, spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, elektrik ile çalışan aletlerde, jeneratörde, araçlarda ve elektrik direği üzerindeki gerilim hatlarında meydana gelen kısa devreler” olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise; “trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümünde ve binalarda mahsur kalan kedi ile köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.



Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 211 bin TL oldu.

