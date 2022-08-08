  • BIST 2.787,74
  • Altın 1026.282
  • Dolar 17.9606
  • Euro 18.2878
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÖdemden Kurtulmak İçin 8 Doğal Yöntem!

1 haftada 12 yangın!

» »
01-07 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (12) adet yangın ve (16) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 139.700 TL’dir.
1 haftada 12 yangın!

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçların elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devreler, gaz kaçağının alevlenmesi, araç içerisinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının aşırı ısınarak patlaması, çöplerin üzerine atılan sprey kutularının içindeki gazın genleşip alevlenmesi, faal durumdaki kurutma makinesinde meydana gelen kısa devre ve elektrik tellerinin birbirine çarparak çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması ve yola dökülen yağlar ile plastik hammaddenin temizlenmesi, İtfaiye personeli tarafından yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alma, araçlarda mahsur kalan ve kuyuya düşen kedilerin kurtarılması, kirli su borusu içerisinde mahsur kalan yavru köpeklerin kurtarılması, araç içerisinde kilitli kalan çocuğun kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

4

Güzelyurt

3

Girne

3

Gazimağusa

2

TOPLAM

12

 

YANGIN SEBEPLERİ

Kısa Devre

4

Sönmemiş Sigara İzmariti

3

Elektrik Telleri

2

Gaz Kaçağı

1

Araç İçerisinde Bırakılan Taşınabilir Şarj Cihazının Aşırı Isınarak Patlaması

1

Çöplerin Üzerine Atılan Sprey Kutularının İçindeki Gazın Genleşip Alevlenmesi

1

TOPLAM

12

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot ve Çöp

3

Motorlu Araç

3

Çöplük Alanı

1

İş Yeri

1

Fabrika

1

Çöp Bidonu

1

Orman

1

Sair

1

TOPLAM

12

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

9

Girne  

2

Güzelyurt

2

Gazimağusa

1

İskele

1

Yeşilköy

1

TOPLAM

16

 

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma

5

Özel Görev

3

Yol Güvenliğinin Sağlanması

2

Yangın Eğitimi

2

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Yangına Karşı Tedbir Alma

2

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Maymun Çiçeği için PCR Tanı Kiti geliştirdi!08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:01
  • MÜSİAD KKTC kaçak iş gücünün önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:58
  • Pazartesi günü 12 test merkezi hizmet veriyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:33
  • 14. Geleneksel Baraka Yaz Kampı yapıldı08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:12
  • Angolemli : Hasipoğlu Erenköy'de hayatımı kurtardı08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:09
  • Şahiner'den , Kıb-Tek hakkında flaş açıklama!08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:06
  • Bağımsızlık İttifakı: Erenköy Direnişi Kıbrıs Türklüğünün direnişinde sembol, kurtuluşunda umut ışığı oldu08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:02
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam Ada’dan ayrılacak08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:59
  • Detay Bugün ne manşet attı? 8 Ağustos 2022 Pazartesi08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:56
  • Öztürkler mesaj yayımladı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti