1 haftada 12 yangın!

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçların elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devreler, gaz kaçağının alevlenmesi, araç içerisinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının aşırı ısınarak patlaması, çöplerin üzerine atılan sprey kutularının içindeki gazın genleşip alevlenmesi, faal durumdaki kurutma makinesinde meydana gelen kısa devre ve elektrik tellerinin birbirine çarparak çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması ve yola dökülen yağlar ile plastik hammaddenin temizlenmesi, İtfaiye personeli tarafından yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alma, araçlarda mahsur kalan ve kuyuya düşen kedilerin kurtarılması, kirli su borusu içerisinde mahsur kalan yavru köpeklerin kurtarılması, araç içerisinde kilitli kalan çocuğun kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Lefkoşa 4 Güzelyurt 3 Girne 3 Gazimağusa 2 TOPLAM 12

YANGIN SEBEPLERİ Kısa Devre 4 Sönmemiş Sigara İzmariti 3 Elektrik Telleri 2 Gaz Kaçağı 1 Araç İçerisinde Bırakılan Taşınabilir Şarj Cihazının Aşırı Isınarak Patlaması 1 Çöplerin Üzerine Atılan Sprey Kutularının İçindeki Gazın Genleşip Alevlenmesi 1 TOPLAM 12

YANGIN ÇEŞİTLERİ Kuru Ot ve Çöp 3 Motorlu Araç 3 Çöplük Alanı 1 İş Yeri 1 Fabrika 1 Çöp Bidonu 1 Orman 1 Sair 1 TOPLAM 12