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1 haftada 19 yangın çıktı

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09 – 15 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir.
1 haftada 19 yangın çıktı

09 – 15 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 140.200 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan çöplükler, çalışma esnasında spiral(izmirillo) makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması, kısa devre, aletlerde meydana gelen arıza sonucu çıkan kıvılcımlar, elektrik kablolarının kısa devre yapması, trafik kazası sonucu devrilen elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, araçlarda meydana gelen kısa devre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlar, aracın benzin hortumundan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi ve restoranın davlumbazı içerisinde biriken yağların tutuşması olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu yola dökülen yağların üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, araçların motor kısmında ve klima dış ünitesi içerisinde mahsur kalan kedi ve kumrunun kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve Necat British College, Bellapais School, 23 Nisan ve Lapta İlkokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi olarak yer almıştır.

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

7

Güzelyurt

4

Gazimağusa

3

İskele

3

Geçitkale

2

TOPLAM

19

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

Sönmemiş Sigara İzmariti

7

Kısa Devre

5

Araçtan Yakıt Sızıntısı

1

Temizlik Maksatlı Yakılma

1

Davlumbaz İçerisinde Biriken Yağların Tutuşması

1

Elektrikli Aletlerden Çıkan Kıvılcımlar

2

Elektrik Direğinden Çıkan Kıvılcımlar

1

Elektrik Trafosundan Çıkan Kıvılcımlar

1

TOPLAM

19

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot

6

Bahçe

4

Motorlu Araç

3

Çöplük Alanı

2

İş yeri

1

Anız

1

Çöp Bidonu

1

Kümes-Ağıl

1

TOPLAM

19

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne

8

Lefkoşa

8

Gazimağusa

3

İskele

3

TOPLAM

22

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI ÇEŞİTLERİ

Yangına Karşı Önlem

7

Can Kurtarma

6

Yangın Eğitimi

5

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Yol Güvenliği

2

TOPLAM

22

   
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