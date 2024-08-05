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1 haftada 21 yangın çıktı... Zarar büyük!

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KKTC’de son 1 haftada çıkan 21 yangında 1 milyon TL'nin üzerinde zarar meydana geldi.
1 haftada 21 yangın çıktı... Zarar büyük!

Haftalık itfaiye raporuna göre, 29 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde KKTC’de toplam 21 yangın çıktı ve 10 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda toplam 1.109.500 TL'lik zarar oldu.

Raporda yangınların muhtemel sebepleri şu şekilde sıralandı:

"Elektrik kaynaklı kısa devre; elektrik tellerinin birbirine teması edip, çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması; tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri; kişi veya kişiler tarafından yakma; araçta meydana gelen yakıt sızıntısı; çöplük alanda başlayan yangının kıraç alana sirayet etmesi"

Özel servis olayları ise, "asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alma, derin kuyuda ve demir korkuluklar arasında sıkışarak mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" olarak açıklandı.

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