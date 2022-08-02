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1 haftada 23 yangın!

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25 - 31 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (23) adet yangın ve (15) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 164.620 TL’dir.
1 haftada 23 yangın!

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, elektrik tellerinin birbirine çarpması, aracın klima motorunun kısa devre yapması, dilek balonunun kuru otlar üzerine düşerek alevlenmesi, gaz tüpünden sızan gazın alevlenmesi ve güneş ışınlarının kırık cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması, demir parmaklıklara sıkışan ve kuyu içerisine düşen köpeklerin kurtarılması, su deposu içerisine düşen ve pencere pervazında sıkışan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, yangına karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

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