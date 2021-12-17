1 haftada 329 öğrenci pozitif

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
17 Aralık 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
114
6
2
477
21
5
Genel Ortaöğretim Dairesi
182
20
19
589
54
19
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
33
11
4
217
21
0
TOPLAM
329
37
25
1283
96
24
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,66
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