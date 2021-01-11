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1 Haftada 36 kaza 6 yaralı!

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4 Ocak-10 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (36) adet trafik kazası meydana gelmiştir.
1 Haftada 36 kaza 6 yaralı!

4 Ocak

-

10 Ocak 2021

tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (36) adet

 

trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (5) yaralanmayla ve (31) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (6) kişi yaralanmıştır.

 
                  

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (11) , dikkatsiz sürüş yapmak (7), kavşakta durmamak (7), yakın takip (6) ve diğer etkenler (5) yer almıştır.

 
                  

Kazalarda toplam hasar miktarı 316300'dir.Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

 
                  

Lefkoşa

:

10

               

Gazimağusa

:

11

               

Girne

:

6

               

Güzelyurt

:

2

               

İskele

:

7

               
                  

4 Ocak

-

10 Ocak 2021

tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik

 

kontrollerinde, toplam 7119 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 806 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

 
                  
                  

Sürat ( 252 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ), Dikkatsiz Sürüş ( 11 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 59 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 7 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 147 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 76 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 28 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 27 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve 173 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

 
 
                  

 

 

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