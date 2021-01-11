1 Haftada 36 kaza 6 yaralı!

trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (5) yaralanmayla ve (31) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (6) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (11) , dikkatsiz sürüş yapmak (7), kavşakta durmamak (7), yakın takip (6) ve diğer etkenler (5) yer almıştır.