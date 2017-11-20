1 haftada 47 kaza: 10 kişi yaralandı

KKTC’de 13-19 Kasım tarihleri arasındaki bir haftalık sürede 47 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 10 kişi yaralandı; 280 bin 950 TL’lik hasar oluştu.

Haftalık Polis Trafik Raporu’na göre söz konusu dönemde kazaların 19’u Lefkoşa, 16’sı Girne, 9’u Gazimağusa, 2’si Güzelyurt ve 1’i İskele de gerçekleşti.

Diğer yandan aynı dönemde ülke genelindeki trafik kontrollerinde kontrol edilen 6 bin 163 araç sürücüsünden 619’u hakkında ileri işlem yapıldı.

Trafik suçlarında ilk 3 sırayı; 191 ile süratli araç kullanmak, 114 ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak, 51 ile seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak aldı.